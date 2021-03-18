شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 4 مخاطر لتجاوز السرعات المحددة على الطريق.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر السرعات الزائدة على الطرق، وحصرت المشكلات الناجمة عنها. وقال حساب المرور السعودي على موقع “تويتر” إن المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق تشمل:

– زيادة شدة الاصطدام في الحوادث.

– فقدان السيطرة على المركبة.

– عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع الطوارئ.

– صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين التي تزداد مع السرعة الزائدة.

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