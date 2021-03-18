شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح خطوات توثيق «وصيّة» عبر بوابة ناجز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل، الخطوات الواجب اتباعها لتوثيق وصيّة عبر بوابة ناجز، ضمن خدمات الوزارة الإلكترونية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن خطوات توثيق وصية تتمثل في الدخول على بوابة ناجز ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ثم الانتقال إلى الحالات الاجتماعية.

وأضافت عبر فيديو تعريفي على “تويتر”: الخطوة التالية تتمثل في اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم اختيار الخدمة المطلوبة ثم الجهة ثم تعبئة النموذج التوثيقي ثم تقديم الطلب وأخيرًا استلام إشعار بصدور الوثيقة.