الاتحاد الأوروبي يمدد عملية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى 2023

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول أن المفوضية الأوروبية سوف تتبنى قرارا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها التي تحمل اسم "إيريني"، عامين إضافيين حتى آذار/مارس 2023.

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وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة إيريني المزودة بأربعة سفن وست طائرات في آذار/مارس الماضي.

ومنح الاتحاد المهمة تفويضا بإجراء علميات تفتيش للسفن المبحرة في محاولة لوقف تدفّق الأسلحة إلى ليبيا.

والأسبوع الماضي، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية العام، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ورحب الاتحاد الأوروبي بهذا التطور، واعتبره خطوة كبرى نحو استقرار البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال المسؤول الأوروبي إن الليبيين سلكوا الطريق نحو السلام، مضيفا:" من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نواصل جهودنا".

وكانت تركيا وجّهت انتقادات حادة للمهمة الأوروبية، العام الماضي، بعدما قام عناصر إيريني بتفتيش سفينة ترفع العلم التركي في مياه المتوسط.