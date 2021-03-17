شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تحدد الأعمار المصرح لها بالعمرة.. توضيح مهم بشأن التصاريح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة أن التنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوما، مؤكدة أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً.

وأكدت الوزارة أنه بإمكان المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» تكرار العمرة بعد أدائها وانتهاء التصريح الحالي، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إصدار تصريح جديد في أقرب فرصة متاحة في حال إلغاء التصريح السابق.

وحول إمكانية إصدار التصاريح، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها متاحة حتى 18 شعبان الجاري فقط، أي نهاية شهر مارس، مؤكدة أن الإمكانية تتاح يوميا على تطبيق «اعتمرنا»، وأن خدمة النقل اختيارية.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن عدم وجود إمكانية للحجز حاليا لا يعني أنه لا يتم عرضها يوميا، إذ يتم حجزها خلال دقائق بسبب كثافة أعداد مستخدمي التطبيق (أكثر من مليونَي مستخدم)، وقالت: «مازلنا في المرحلة الثالثة من عودة العمرة».

يذكر أنه بدأ العمل بالمرحلة الثالثة منذ 1 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442، وتشمل استيعاب 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ يومياً، ونسبة 100% من الطاقة التشغيلية، وتم فيها السماح بأداء العمرة والصلوات والزيارة في الروضة الشريفة من داخل المملكة وخارجها، ويكون فيها قدوم المعتمرين من خارج المملكة بشكل تدريجي ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.