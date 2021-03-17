«البيئة» تحدد أهداف «نظام الزراعية الجديد» ومجالات تطبيقه

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهداف نظام الزراعة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. أهداف نظام الزراعة ٠ تنظيم شؤون القطاع الزراعي

٠ المحافظة على الموارد الطبيعية

٠ تحقيق الأمن الغذائي والأنشطة المتعلقة به

٠رفع مستوى جودة الخدمات الزراعية المقدمة

٠إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مجالات التطبيق • الممارسين الزراعيين • المهن والمنشات الزراعية والبيطرية • أنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي إلغاء الأنظمة التالية ○ تربية النحل ○ الثروة الحيوانية ○ الزراعة العضوية ○ قواعد تنظيم الإتجار بالآلات الزراعية ○ صيد واستثمار وحماية الثروات المائية

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