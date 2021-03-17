لمواجهة كورونا.. الكنيست يفوض للحكومة إلزام الواصلين بارتداء سوار إلكتروني

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن هذا التشريع الذي يأتي في إطار مواجهة جائحة كورونا، يفوض الحكومة تقرير ما ذا كان على الأشخاص الواصلين للبلاد من الخارج أو من دول بعينها الخضوع للعزل المنزلي أو في فندق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال دون سن الرابعة عشرة والحالات الإنسانية الخاصة سيتم استثناؤهم من هذه الخيارات.

وفي الوقت الحالي، فإن جميع من يدخلون البلاد مطالبون بالعزل الصحي إذا لم يقدموا ما يثبت أنهم حصلوا على اللقاح أو شهادة تعافي صادرة من وزارة الصحة.

وبموجب القانون سوف يتم تنفيذ عملية المراقبة من قبل شركات خاصة نيابة عن الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج، لاحتواء جائحة كورونا في إسرائيل.

وحاليا يتم بالفعل استخدام الأجهزة الإلكترونية، لضمان عدم خرق المواطنين للحجر الصحي على أساس طوعي.