إسرائيل تقول إن قطر والسعودية وسلطنة عمان من الدول القريبة للتطبيع

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات كوهين في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت"، مساء اليوم الأربعاء، وذكرت الصحيفة أن "وزير الاستخبارات الإسرائيلي قدر أن الدول الأربع القريبة من إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، كما أشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس، هي السعودية، سلطنة عمان، قطر والنيجر في أفريقيا".

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وتابع كوهين في المقابلة مع الصحيفة إنه "قبل أقل من شهر، عدت من زيارة تاريخية إلى السودان، وقبل أسبوع عدت من مصر، وترأست قمة أمنية اقتصادية هناك". وأضاف كوهين بالقول، "المصريون يرون ما يجري في المنطقة ويريدون تحويل السلام مع إسرائيل إلى سلام دافئ".

وبحسب تقديراته فإن "هناك المزيد من الدول الأخرى ذات الصلة في الخليج وفي أفريقيا ستقوم بإبرام اتفاقيات سلام".

وتابع كوهين بالقول إنه "في الخليج نحن نتحدث عن سلطنة عمان، عن السعودية وقطر- والتي نرى أنها تتجه نحو المعسكر الموالي للغرب أكثر من المعسكر الموالي لإيران، وهذا تقدم، إضافة لذلك، قبل أسبوع، كانت هناك انتخابات في النيجر فاز بها مرشح موال لأمريكا [محمد بازوم] وهذا يزيد من فرص تطبيع العلاقات".

وزعم الوزير الإسرائيلي أن "الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي الإيراني، بوجه خاص أو إيران بوجه عام"، مرجحا توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية اتفاقات سلام مع بلاده.

ووقعت إسرائيل اتفاقيات سلام العام الماضي مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.