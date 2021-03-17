الحريري يخير الرئيس اللبناني بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الحريري أنه "سيتشرف بزيارته (عون) للمرة السابعة عشر فوراً إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة".

وتابع" أما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد فسيكون على فخامته أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماما كما اختاروني رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد دعا اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى تشكيل الحكومة اللبنانية وفق المعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

وقال عون "أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي أما في حال وجد نفسه في عجز عن تأليف حكومة وحدة وطنية تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها العباد والبلاد فعليه أن يفسح في المجال أمام من هو قادر على التأليف".