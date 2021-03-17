شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مروجّي إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا.. و«الصحة» تؤكد: الحجز مجاناً للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ضبط مخالفة الإعلان المتداول بيع مواعيد لقاح كورونا، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبر “تويتر”: “لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي”. وأكد “العبدالعالي” على أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

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