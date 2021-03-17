شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. شاحنة بإطارات متهالكة وبدون حواجز خلفية في «طريق الصحابة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق سير شاحنة في إحدى طرق الرياض بإطارات متهالكة وبدون حواجز خلفية أوجانبية. وعلق متداولو المقطع بأن الشاحنة تعرض حياة مرتادي “طريق الصحابة” بالرياض للخطر، كما ناشدوا الإدارة العامة للمرور اتخاذ ما يلزم ومباشرة الحالة.

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