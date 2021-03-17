شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة قام برش رذاذ طفاية حريق على المارة بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم برش رذاذ لطفاية حريق على المارة وقيادته بتهور.

وأوضحت “شرطة الرياض” أنه بعد انتشار مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد مركبة وهو يقوم برش رذاذ لطفاية حريق على المارة وقيادته بتهور وتوثيق ذلك ونشره، فقد تم على قائد المركبة ومرافقه، وهما مواطنين بالعقد الثاني من العمر.

وتابعت شرطة منطقة الرياض أنه سيتم إحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام.