شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب سداد مخالفة الكمامة لاستخراج رخصة القيادة؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أن سداد مخالفات احترازات كورونا بما فيها مخالفات ارتداء الكمامات لا تدخل ضمن شروط تجديد رخصة القيادة.

وتلقى حساب المرور السعودي على “تويتر” تساؤلاً جاء فيه: “عندي استفسار بسيط بطلع رخصة قيادة وعلي مخالفة كمام ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد علي مخالفات مروريه هل يجب علي سداد مخالفة الكمامة من أجل استخراج رخصة القيادة؟”.

وردت إدارة المرور بقولها: “عليك سداد الرسوم والمخالفات المرورية و إجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر”.