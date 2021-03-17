«التأمينات»: 3 خطوات لمعرفة إجمالي الأجر المُسجل ومدة الاشتراك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أهمية معرفة المستفيد لإجمالي أجره المسجل في التأمينات. وقالت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر”: “عزيزي المشترك تسجيل صاحب العمل لأجرك الصحيح يضمن لك الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية”. وتشمل هذه المنافع: – معاشات التقاعد – تعويضات الأخطار المهنية – تعويضات التعطل عن العمل ساند وأوضحت أن الأجر المسجل يشمل:”الأساسي + بدل السكن + العمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات”. أما خطوات التحقق من الأجر فتشمل: • تسجل الدخول إلى حسابك في تطبيق تأميناتي أو عبر موقع التأمينات الإلكتروني. • الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات. • الضغط على مدة الاشتراك المراد التحقق منها (ملخص الاشتراك، والمسميات الوظيفية، ومقدار الأجور).

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