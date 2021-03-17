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لقاح صيني خامس يحصل على الترخيص

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح صيني خامس يحصل على الترخيص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بالتزامن مع بدء التطعيم ضد المستجد، وافقت السلطات الصحية الصينية على استخدام لقاح جديد محلي الصنع صممه المركز الوطني لمراقبة ومنع الأمراض بمشاركة شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical وأكاديمية العلوم الصينية.

 

ونقلت "الشبكة الدولية" عن ممثل الشركة المنتجة قوله إن اللقاح يتكون من ثلاث جرعات يتم تلقيها بفاصل زمني مدته شهر واحد.

 

يذكر أن اللقاح المذكور، هو خامس لقاح صيني مضاد لـ "كورونا" يتم اعتماده رسمياً في البلاد.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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