بعد غضبها من نتنياهو… إسرائيل تبعث رسالة جديدة إلى الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت القناة "12" الإسرائيلية، قد ذكرت، اليوم الأربعاء، أن الإمارات غاضبة من استغلال نتنياهو اسم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في الدعاية الانتخابية لحزبه مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، هنأت من خلالها الإمارات لوضعها مستقبل الشباب على رأس أولويات البلاد".

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

نهنئكم على قطع هذا المشوار المشرف برؤية واضحة وضعت مستقبل الشباب في أولويات البلد.

وتابعت "نحن في إسرائيل يراودنا ذات الشعور باعتبار حققنا الأعجوبة على الرغم من كل التحديات. إن شاء الله نحتفل سوية باليوبيل الذهبي، فالدولتان الإمارات وإسرائيل حولتا الصحراء إلى أرض عامرة ومزدهرة".

جاءت رسالة الخارجية الإسرائيلية تعليقا على تغريدة وزيرة الشباب الإماراتية، شما سهيل المزروعي، الخاصة بتسمية "عام 2021 عام الخمسین.

وقالت المزروعي:

هو إعلان للشباب المخلص والمبدع والمتميز بأنه عام تحقيق الأحلام، بالإصرار والعمل الجاد للوصول إلى الطموحات والبناء على مكتسبات وإنجازات دولة الإمارات (الوجهة المفضلة لشباب العالم)، استعدادا ليوبيل ذهبي يحمل رايته صناع المستقبل.

والخميس الماضي، ألغى نتنياهو للمرة الثالثة زيارته الرسمية الأولى للإمارات بسبب "رفض الأردن مرور طائرته عبر أجوائه"، ردا على إلغاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، زيارته إلى المسجد الأقصى، بعد خلافات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الإجراءات الأمنية؛ حسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.