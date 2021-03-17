مفاجأة في الترتيب العربي... أكبر منتجي النفط في أفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي نفس العام، بلغ الإنتاج الإجمالي للنفط في أفريقيا، بما في ذلك النفط الخام، والنفط الصخري، والرمال النفطية، وسوائل الغاز الطبيعي، 399.1 مليون طن متري، بحسب موقع "ستاتيستا" المتخصص في الإحصاءات.

علاوة على ذلك، بلغ الإنتاج الأفريقي من النفط يوميا، نحو 8.4 مليون برميل في عام 2019، بتغير طفيف مقارنة بالعام السابق. وفيما يلي ترتيب الدول الأكثر إنتاجا وفقا لمقياس "المليون طن متري".

1- نيجريا 101.4

2- أنغولا 69.1

3- الجزائر 64.3

4- ليبيا 57.8

5- مصر 33.6

6- الكونغو 17.4

7- الغابون 10.9

8- غينيا الاستوائية 8.2

9- جنوب السودان 6.8

10- تشاد 6.7

11- السودان 5.0

12- تونس 2.3

** آخرون 15.6

ظلت احتياطيات النفط الخام في أفريقيا مستقرة خلال عام 2020، حيث سجلت 125.8 مليار برميل.

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من منظور قطري، كان لدى ليبيا أكبر كمية من احتياطي النفط الخام في القارة؛ 48.36 مليار برميل، في حين بلغت الاحتياطيات النيجيرية 36.97 مليار برميل.

وفي ما يتعلق بتكرير النفط، تصدرتمصر دول القارة السمراء؛ بطاقة تكرير بلغت 814 ألف برميل يوميا، بحسب الموقع.

بينما كانت نيجيريا المنتج الرئيسي للنفط في أفريقيا، كانت أيضا أكبر مصدر للنفط الخام في القارة، حيث باعت البلاد أكثر من مليوني برميل من النفط يوميا إلى السوق الدولية في عام 2019.

تليها أنغولا وليبيا، بحجم تصدير يقارب 1.31 مليون و 1.03 مليون برميل يوميا، على التوالي. وبلغت مساهمة شمال وغرب أفريقيا في صادرات النفط العالمية ما يقرب من 10% اعتبارًا خلال ذلك العام.