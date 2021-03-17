احتجاجا على غلاء الأسعار.. تظاهرة في جنوب اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذه التظاهرات بدأت أمس الثلاثاء، وتواصلت اليوم الأربعاء.

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وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا، ورفع بعضهم أعلام الجنوب، تعبيرا عن تأييدهم الانفصال عن الشمال.

يذكر أن جنوب اليمن ظل دولة مستقلة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990.

وأعرب المتظاهرون عن غضبهم من نقص الخدمات وتأخر الرواتب، وناشدوا الأمم المتحدة التضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتأتي هذه التظاهرة غداة اقتحام متظاهرين غاضبين بينهم ضباط متقاعدون، القصر الرئاسي في عدن حيث مقر الحكومة قبل تفريقهم سلميا.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي نسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، منذ أواخر عام 2014، وفقا لرويترز.