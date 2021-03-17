مدير مكتب الرئيس الإيراني: السعوديون يقتلون النساء والأطفال في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات واعظي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة في بلاده، برئاسة الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء.

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وقال واعظي:

إنالسعوديين يكيلون الاتهامات للآخرين ويتهربون من إيضاح الحقائق أمام الرأي العام الإسلامي الذي يتساءل: لماذا تستخدم الأموال المتعلقة بالمسلمين لشراء الأسلحة من أمريكا والغرب وتوجه لقتل المسلمين في اليمن؟

وتابع واعظي "إن مساعداتنا هي بالحد الذي يساهم في منع وقوع المزيد من الظلم والحيلولة دون قتل المزيد من اليمنيين".

وحول الضغوط الأمريكية على إيران، وجهود طهران للعمل على رفع الحظر عن بلاده، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني: