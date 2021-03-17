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بيان هام من "الصحة" السعودية حول "بيع مواعيد" لقاح كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الوزارة في بيانها: "تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين".

وشددت الوزارة على أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا ممثلة في تطبيق "صحتي".

وأكدت أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع مجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

وتم تداول إعلان بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا عن عرض بيع مواعيد تلقي اللقاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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