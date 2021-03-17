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رويترز: محكمة جزائرية تصدر أمرا باعتقال 9 مسؤولين سابقين فى قضايا فساد

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الأربعاء أن القضاء أمر باعتقال الرئيس السابق للديوان المهني للحبوب، و8 من المسؤولين الإقليميين فى قضايا فساد، وقالت الوكالة نقلا عن مصدر قضائى إن عبد الرحمن بو شهدة والمسؤولين الثمانية مثلوا أمام المحكمة في ولاية قالمة يوم الثلاثاء.

وأضافت أنهم متهمون بتبديد الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا دون وجه حق، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول القضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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