شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع طقس الساعات المقبلة.. أمطار وارتفاع حاد في الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع عبدالعزيز الحصيني، خبير الطقس والأرصاد، أن تشهد الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، أجواء حارة نهاراً لطيفة إلى معتدلة ليلا على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم ومكة وجازان. وأشار إلى أن درجات الحرارة في تلك المناطق تترواح بين 18- 36 درجة مئوية على تلك المناطق. وتوقع “الحصيني” أن تشهد مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والشرقية، أجواء حارة نهارا وتتراوح درجات الحرارة بين 27 -32 درجة مئوية. وأوضح أن فرصة الأمطار لا تزال مواتية على مناطق متفرقة من المملكة، في ظل تكون سحب مطرية على ارتفاعات مختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع طقس الساعات المقبلة.. أمطار وارتفاع حاد في الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.