استشاري يحذر من تناول الطعام المحروق يسبب السرطان

صحيفة الخليج الالكترونية : كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الاسرة حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة ( حكاكة القدر) وغيرها من الاكل المحروق بمرض السرطان.

وقال ان الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس

وبين الحربي ان الدراسة تقول ان ٦٠ بالمية من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف انهم مصابون بالسرطان

وتطرق الى هيئة الغذاء الامريكية وقال انها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق مبيناً ان العلماء نصحو أن يكون الطعام المقلى أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود، لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة “الأكريلاميد” وهو ما يعرض حياتهم إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

واكد وجود ربط بين الطعام المحروق ( الحكاكة) وبعض المصابين بالسرطان.

واضاف الحربي ان الطعام المشوي مثل الدجاج او اللحوم او السمك يولد مواد كيمائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

موضحاً انه حسب العديد من الدراسات ان النساء اكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الاطعمة المحروقة وفرصة الاصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.