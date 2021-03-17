الدوري السعودي (الأضعف) بالأرقام ,, ذكاء هنا و غباء هناك !!

الكويت - هبة التوبجي - مع تبقي 7 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري الأقوى عربياً و أحد أقوى 3 بطولات دوري في آسيا , شد إنتباهي بعض الأرقام القياسية في نتائج الدوري وزاد انتباهي أكثر حين تم ربطها بالقيمة السوقية لمحققي هذه الأرقام في دوري يعتبره البعض (باب رزق جميل) للاعبين الموهوبين الذين يريدون الانطلاق نحو الشهرة والنجاح من جهة او للاعبين (الشياب) الذين يوشكوا على الاعتزال ويريدون إنهاء المسيرة بعقد (مليوني) يؤمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة بعد الاعتزال !! .

وبعد مرور (23) جولة , دعونا نتبحّـر في بعض الأرقـام الممتعة و الجميلة هنا وهناك :

– ثاني هداف الدوري السعودي الأنغولي فابيو أبرو بـ (15) هدف لاعب الباطن الذي يحاول ضمان البقاء في الدوري , حضر للباطن بصفقة قيمتها 2.5 مليون يورو فقط !!

– رابع هدافي الدوري السعودي الفرنسي جوليو تفاريس لاعب نادي الفيصلي (13) هدف الذي أحرج قطبي الغربية وأخذهم في (6) نقاط هنا وهناك , حضر بصفقة قيمتها مليون يورو فقط !!

– هداف الدوري حتى الان , الفرنسي مافتيمبي قوميز بـ (18) هدف .

– التعاون الذي يتربع على صدارة أقوى الفرق دفاعياً حيث لم تهتز شباكه سوى 19 مرة , يقوم بإنهاء خدمات مدربه الفرنسي كارتيرون بشكل غامض .

– هجومياً , الشبابيون يتفوقون على الجميع بتسجيلهم (46) هدف يتصدرهم فيه الارجنتيني جوانكا الذي أنهى الشبابيون صفقة انتقاله بما يقارب مليون ونصف يورو فقط !!

– في المقابل نجد أن أغلى مهاجمي الدوري السعودي الصربي الكسندر بريجوفيتش المنتقل بصفقة قيمتها 10 مليون يورو ومجموع رواتب شهرية تتخطى المليون ريال لم يحرز سوى (6) أهداف فقط من أصل (36) هدف أحرزها الاتحاد في الدوري أي ما نسبته 16% فقط !!

– بالمناسبة ,, بعيداً عن دورينا وقريباً من (أموالنا) قيمة انتقال رابع هدافي الدوري الانجليزي الممتاز (باتريك بامفورد) من نادي ميدلزبره لنادي ليدز الانجليزي بلغت (8) مليون يورو فقط !! .

– في الموسمين الماضيين توج بطلي الدوري (النصر , الهلال) بمجموع نقاط (70 , 72) نقطة على التوالي , اليوم ومع تبقي 7 جولات فقط , الهلال متصدر الدوري يملك (45) نقطة فقط وإن استطاع الفوز في جميع المباريات المتبقية (وهذه احتمالية ضعيفة) فسيصل للنقطة 66 .

– الفارق النقطي بين المركز السادس (النصر) و المركز (14) (الوحدة) أحد مراكز الهبوط (6 نقاط) فقط .

– ما يراه الاتحاديون من تحسن في فريقهم وتعجب من منافستهم على الدوري بـ (4) محترفين أجانب فقط ذوي تأثير حقيقي في الملعب (غروهي – حجازي – كريم – روما) , هو في الأصل ضعف مستويات الفرق الأخرى وهبوط في مؤشر الدوري العام عن الموسميين الماضيين .

– حتى هداف الدوري في الموسم الماضي عبدالرزاق حمدلله تصدر الهدافين بـ 29 هدف وانهى الدوري في الموسم ما قبل الماضي برصيد 35 هدف , بينما في الموسم الحالي وقبل نهايته بـ 7 جولات نجد مافتيمبي قوميز متربعاً بـ (18) هدف فقط !! .

– هذا الضعف العام له مسببات عدة أولها و أهمها هو ضعف الإعداد البدني في المعسكرات الصيفية , اختفاء الحضور الجماهيري , تبعات الجائحة من إصابات وتوقفات هنا وهناك , و ضعف الإيرادات المالية لجميع الأندية .

– هذا الضعف العام كان لابد من عمل موازنة (مالية) له , فمن غير المنطق أن نرى هذا الضعف الفني مصحوباً بأعباء مالية باهظة أرهقت كاهل الأندية وأوقعت خمساً منهم في محظور شهادة الكفاءة المالية والمنع من التبضع في سوق الانتقالات الشتوية الماضي !! .

– حقيقة لا أريد الدخول في مقارنة بين دورينا و باقي الدواري العربية الكبرى هذا الموسم , لأن لغة الأرقام بيننا وبينهم (مخجلة) وتظهر فوارق كبيرة و (خلو الطابق مستور) احسن !! .

– الجولتين القادمتين ستحدد كثيراً من ملامح بطل الدوري , أولاهما التي تأتي بعد إرهاق أسبوع كأس الملك , و الثانية التي ستأتي بعد فترة التوقف الدولية , بعد هاتين الجولتين قد تتسع المسافة بين الثلاثي (الهلال – الشباب – الاتحاد) في ظل تعطل الأخير بالإصابات وخروجه بالأمس من مباراة ماراثونية مرهقة بدنياً مع وجود مباراة أخرى له بعد (3) أيام فقط وفي أول مباريات الجولة ضد الرائد العازم على البقاء , ثم الاصطدام بالمتصدر الهلالي بعد التوقف , بينما نجد أن وضع الشباب (أهون نوعاً ما ) حين يستضيف التعاون (الجديد) والباطن بعد التوقف , وأخيراً يجد الهلال أن مصيره بيده حين يستضيف القادسية قبل التوقف ثم التوجه بعد التوقف لجدة ( او مكة) للكلاسيكو الأكبر في المملكة و لحسم الأمور وإنهاء حظوظ العميد , أو تعقيد المسألة على نفسه و فتح أبواب الحظ على مصراعيها للاتحاد والشباب من جديد .

جميع الأرقام المذكورة مصدرها وعهدتها على موقع transfermarkt العالمي

كتبه: يحيى العمودي

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