شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إحباط هجوم وشيك عبر طائرة مسيرة مُفخخة تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجوم وشيك عبر طائرة مسيرة مُفخخة تجاه المملكة. وأوضحت قوات التحالف، أنه تم تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في مديرية عمران، مشيرة إلى أنها تتعامل بحزم مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

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