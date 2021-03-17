شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُعفى الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر من الرسوم الجمركية؟.. «الجمارك» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت الجمارك، إمكانية إعفاء الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر بعد وصوله إلى المملكة من الرسوم الجمركية.

جاء ذلك رداً على استفسار من الجمارك عبر حسابها الرسمي بتويتر، حيث قالت: “الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال”.

وأوضحت “الجمارك”، أنه يمكن معرفة الرسوم الجمركية والإجراءات للسلع المستوردة بتصفح التعرفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي: (هنا) .