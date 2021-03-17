شكرا لقرائتكم خبر عن محمد المنفى: ليبيا لن تنسى وقفة تونس معها.. وقيس سعيد: سأعمل على إحياء المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، أن الشعب الليبى لن ينسى وقفة الشعب التونسى معه طوال الفترات الماضية، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بطرابلس، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، واصفا هذه الزيارة بالتاريخية و التى تأتى بالتزامن مع تسليم السلطة فى البلاد، وعلى أمل أن ينتهى هذا العام بإجراء انتخابات عامة.
ورحب رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى بالرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يزور طرابلس اليوم الأربعاء، قائلا إن الشعب الليبى لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية .
وأكد المنفى على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة العلاقات المشتركة إلى سابق عهدها.
من جهته قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه سيعمل على إحياء اتحاد المغرب العربى إلى سابق عهده.
وأضاف الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي" آن الوقت تجاوز كل أسباب الجفاء.. شعبنا واحد، وحدنا التاريخ والحاضر وسيوحدنا المستقبل".
وأشار سعيد إلي أن لقاءاته في طرابلس تطرقت إلى جملة من القضايا في كافة المجالات، إضافة إلى التنسيق في حول اللقاحات والصحة العامة، وكانت وجهات النظر متطابقة.
ووصل قيس سعيد صباح اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة إلى ليبيا تعد الأولى منذ العام 2012، كما يعد قيس أول رئيس يزور البلاد بعد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا. واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، الرئيس التونسي فور وصوله.