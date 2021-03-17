وزير خارجية تونس: زيارة قيس سعيد لليبيا مؤشرًا على علاقات التعاون

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلي ليبيا تفتح صفحة جديدة، وتكون مؤشرا لعلاقات مبنية على التعاون و التضامن والتواصل بين مختلف المؤسسات في البلدين.

ووصف الجرندي، في بيان اليوم الأربعاء، الزيارة الرسمية التي بدأها رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلي دولة ليبيا ب "المهمة"، مؤكدا أنها تعبير صادق على مدى مساندة تونس لجارتها ليبيا.

وتعتبر هذه الزيارة كذلك، وفق وزير الخارجية التونسي،رسالة كبرى للعلاقات العريقة بين تونس وليبيا،والمستقبل الواعد بين البلدين.

وأضاف الجرندي، أن المحادثات الثنائية والموسعة الرئيس التونسي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ووفدي البلدين، تطرقت إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة لتحديثها، حتى تكون مواكبة للتحديات، كما تناولت الاستحقاقات في المنطقة و ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين بشأنها.