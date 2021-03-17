«التجارة» تستدعي 306 غسالات «HITACHI» لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 306 من غسالات الملابس من ماركة “HITACHI”، موديل عام 2018 . وأوضحت التجارة أن قرار الاستدعاء يرجع لعدم مطابقة الغسالات المذكورة للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة عبر حسابها بتويتر، للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً. كما دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة عبر الرابط التالي :هنا.

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