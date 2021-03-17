شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع موجة غبار جديدة بدءاً من الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، اعتبارًا من منتصف الأسبوع القادم.

وأبان المركز في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه يتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ومن ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأكد المركز أنه من المتوقع أن يحدث تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض على الأنحاء المذكورة، مع فرصة لهطول الأمطار على شمال المملكة.