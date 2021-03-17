شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تغليظ عقوبة نقل وتهريب المتسللين إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت مصادر، أن الجهات المختصة بصدد القيام بتغليظ عقوبة نقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن العقوبة الجديدة ستكون السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.

جدير بالذكر، أن العقوبة السابقة تنص على السجن لمدة عامين والغرامة المالية بواقع 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا، والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.