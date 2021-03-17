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"فتى الزرقاء" يخرج عن صمته بعد أحكام الإعدام... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال صالح حمدان، في شريط فيديو: "الحمد لله، اليوم طلع (صدرت أحكام) بإعدام 6 شنقا حتى الموت"، متابعا: "أشكر جلالة الملكة ومحكمة أمن الدولة على الحكم العادل، وأشكر كثيرا بأنهم أخذوا حقي، وأشكر الشعب الأردني الذي وقف معي وكان سندا لي".

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قضت، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، بإعدام 5 مدانين، وآخر غيابيا لأنه فار من وجه العدالة، كما أصدرت أحكاما بالسجن على آخرين وتبرئة عدد آخر.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أخرى أن المحكمة قضت أيضا على مدان آخر فار من وجه العدالة بالإعدام شنقا، كما أصدرت المحكمة أحكاما بسجن أحد المدانين 15 عاما وآخر 10 أعوام واثنين آخرين بالسجن عاما كاملا لكل منهما، فيما برأت المحكمة 7 آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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