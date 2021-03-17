العمليات العراقية المشتركة لـ"سبوتنيك": بغداد تنسق مع روسيا وسوريا وإيران لمنع تسلل عناصر "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الحدود العراقية السورية لدينا 610 كم تقريبا، الجزء غير المحصن منها تقريبا 220 كم مع قوات البيشمركة في إقليم كردستان، والآن بدأنا من خلال وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية وهيئة الحشد الشعبي بغلق هذا الجزء، وتمكنا لحد الآن من تغطية 140 كم تقريبا من خلال حفر خندق بعمق 3 أمتار وبعرض 3 أمتار ووضع سدة ترابية وكذلك أسلاك شائكة وأبراج وكاميرات مراقبة حصلنا عليها من التحالف الدولي".

وأضاف: "في حال إتمام ذلك سوف نسيطر على عملية التسلل التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أنه "قبل 4 أيام كان هناك تعرض من قبل التنظيم الإرهابي باتجاه اللواء السادس شرطة حدود وأدى إلى استشهاد أحد عناصر اللواء".

© AFP 2021

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي بدأ ينشط في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، لذلك نحن دائما لدينا تنسيق مع كل الجهات والأجهزة لمنع تسلل هؤلاء ومطاردتهم وقتلهم".

وعن وجود تنسيق مع الجانب السوري حول الموضوع، بيّن الخفاجي: "نعم لدينا تنسيق مهم مع الجانب السوري بهذا الخصوص من خلال مركز الأمن الرباعي الموجود في وزارة الدفاع، والذي يضم كل من روسيا وسوريا وإيران إضافة للعراق"، مؤكدا أن "هذا المركز يؤمن جانب تنسيقي ما بين الضباط العراقيين والضباط السوريين والضباط الروس والإيرانيين، والغاية من هذا المركز هو تنسيق العمل التعاوني في مجال تبادل المعلومات وحركة القطعات وملاحقة التنظيمات الإرهابية".

ولفت الخفاجي إلى أن "تنظيم داعش دائما يستغل الصحراء والجبال ويحاول أن يتسلل من خلال الثغرات الموجودة، هناك مراقبة مستمرة وهناك جهد استخباري كبير"، وأكد أن "تنظيم داعش يحاول أن يعيد نفسه وتنفيذ هجمات لكن العمليات الاستباقية للقوات الأمنية وقتل قادة التنظيم وكذلك الضربات الكثيرة، التي توجه للتنظيم الإرهابي أثرت تأثيرا كبيرا في التنظيم وأضعفته".