مصر تستلم 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" نهاية الشهر الجاري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال استعراض زايد، لجهود مواجهة فيروس "كورونا"، وأيضا موقف توفير اللقاحات للمواطنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري.

وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومي على الموقع الإلكتروني بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من يكون قد تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن.

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وأضافت أنه من "المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجاري".

وتابعت أنه من المتوقع أيضا أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.