اندلاع حريق ضخم في مجمع تجاري وسط بغداد... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت مديرية الدفاع المدني، إن "حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة بوسط بغداد داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)".

وأضافت أن "50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق".

ونقلت الوكالة عن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان قوله إنه "تمت السيطرة بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المأمول التجارية المخصصة لبيع الأصباغ والمواد الإنشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال".

وأوضح أنه "أصيب 3 من رجال الإطفاء بسبب المواد بفعل الحرارة أثناء اقتحامهم للموقع".

وأكد أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة".

وأشار إلى عدم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية بين المواطنين.

ووفقا للوكالة، تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، في حين تشير التحقيقيات الأولية إلى حدوث ماس كهربائي.