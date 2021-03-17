الرياض تطلق برنامج "صنع في السعودية" خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hamad I Mohammed

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطلق في الـ 28 من شهر مارس/ آذار الجاري، برنامج "صنع في السعودية" لتحقيق هذه الهدف.

ولفتت الوكالة إلى أن الإعلان عن برنامج "صنع في السعودية" يعكس اهتمام ولي العهد السعودي بدعم المنتج الوطني والتأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية.

وذكرت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أنه سيتم إطلاق البرنامج من خلال فعالية افتراضية للكشف عن شعار "صنع في السعودية"، الذي يقدم هوية موحدة للمنتجات والخدمات السعودية، التي تمثل الهوية الرسمية لترويج المنتجات والخدمات السعودية محليا وعالميا.

وأوضحت الوكالة أن برنامج "صنع في السعودية" يعد إحدى آليات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.