الرئاسة التونسية تكشف ما اتفق عليه قيس سعيد والمنفي

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إنه تم "وضع خطة لتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي".

وأشار البيان إلى أنه "جرى لقاء ثنائي بين رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي.. وتم التأكيد خلال المحادثات على أهمية هذه الزيارة التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا.. والتأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا".

وأضاف أن "الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، أبرز محاور المحادثات حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي".