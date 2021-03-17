الأردن… الإعدام شنقا لـ 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن نيابة محكمة أمن الدولة وجهت لهم عدة تهم أبرزها القيام بأعمال إرهابية وترويع المجتمع باستخدام سلاح والشروع في القتل إضافة إلى هتك العرض ومقاومة رجال الأمن العام.

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ولفتت الوكالة إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية، بدأت، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بحكمها على 17 متهما أحدهم لا يزال هاربة، في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، التي نتج عنها بتر يديه وإتلاف إحدى عينيه.

وكانت محافظة الزرقاء الأردنية، شهدت جريمة بشعة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ اعتدى مجموعة من الأشخاص على طفل مستخدمين أدوات حادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء إحدى عينيه.

وعقب الكشف عن الحادث أطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي نداءات بضرورة توجيه أقسى العقوبات بحق الجناة، بسبب الفعل الوحشي الذي أقدموا عليه، بحق طفل بريء.