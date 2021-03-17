التعاون الخليجي يؤكد دعمه للسعودية ويدين استمرار قرارات إيران بشأن الإمارات واليمن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحجرف، خلال البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي انطلق بمدينة الرياض، إن "مجلس التعاون يشدد على كافة مقررات بيان العلا"، مؤكدًا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

كما شدد ‏الحجرف، على "ضرورة التكامل الخليجي وضرورة التعاون بشؤون العمالة والأمن الغذائي، وأهمية تفعيل آلية العمل العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون"، لافتًا إلى أن المجلس يرفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث.

وأضاف: "أي أعمال تقوم بها إيران في الجزر الإماراتية الثلاث باطلة ولاغية"، متابعا:"‏دول مجلس التعاون متمسكة بدولة فلسطينية وفق حدود 67، كما أن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل الصواريخ الباليستية والملف النووي".

واستطرد: "‏إيران تواصل دعم الميليشيات وزعزعة استقرار المنطقة، ندعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث، والمجلس الوزاري يدين استمرار ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في مأرب، ويؤكد على ضرورة بدء تحقيق بجريمة حرق مركز المهاجرين بصنعاء بعد استهدافه بمقذوفين".