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توجيه جديد لرئيس وزراء الكويت بشأن أعضاء البرلمان الذين خالفوا إجراءات كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال رئيس وزراء الكويت:

"القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين".

وأضاف الشيخ صباح أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

وأكد الشيخ صباح على تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على التوجيه بسحب البلاغات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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