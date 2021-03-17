شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح مدى إمكانية عودة عامل «خرج ولم يعد» منذ عدة أشهر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية عودة عامل خرج ولم يعد قبل عدة أشهر.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن من خرج ولم يعد، فإن التعليمات تمنع رجوعه إلى المملكة لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين.
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه لم يعد هناك حاجة لمراجعة الجوازات لتسجيل وافد خرج ولم يعد.
وأكدت أنه سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة.
وللاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول لمنصة أبشر
- اختيار أبشر أفراد.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور
- ثمّ الضغط على مربع تسجيل
- اختيار الاستعلامات الإلكترونية.
- اختيار الجوازات من القائمة الفرعية.
- اختيار الاستعلام عن تأشيرة.
- إدخال البيانات الشخصية.
- ظهور تأشيرة الخروج والعودة
- طباعة التأشيرة من الموقع.
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