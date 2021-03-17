شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العمر المناسب لتلقي لقاحي «فايزر» و«استرازينيكا»؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، العمر المناسب لتلقي لقاحي فايزر واسترازينيكا.

وأكدت وزارة الصحة، خلال ردها على سؤال حول هذا الشأن، أن العمر المناسب لتلقي لقاح (فايزر – بيونتيك) من عمر 16 سنة و أكبر، أما لقاح (استرازينيكا – أكسفورد) من عمر 18 سنة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت على مأمونية اللقاحين وفاعليتهما، داعية الجميع بالإسراع بالحجز عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.