شكرا لقرائتكم خبر عن هل زكاة المال واجبة فقط على التجار والأثرياء؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن أي مسلم يمتلك رصيداً وحال عليه الحول وبلغ النصاب فإن عليه زكاة مال، بغض النظر كونه يمتلك تجارة أو لا.

وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، أن بعض الناس يعتقد أن زكاة المال توجب فقط على التجار والأثرياء، وهذا ليس صحيحاً، وإنما زكاة المال واجبة على كل شخص يمتلك مالاً ومر عليه عاماً كاملاً.

وأشار إلى أن طريقة إخراج زكاة المال تتمثل في قسم المبلغ على 40، والناتج يكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها.