شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «أوبو» تطلق «رينو» الجيل الخامس بكاميرا الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت أوبو، سلسلة هواتف رينو 5 الجديدة في الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط كافة، حيث تعد أول سلسلة هواتف من أوبو تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس. وقامت أوبو بإطلاق السلسلة الجديدة التي تضمّ ثلاثة إصدارات هي «رينو5 برو 5G»، و«رينو5 5G» و«رينو5 Z 5G»، عبر فعالية افتراضية. وتقدّم سلسلة رينو5 أحدث ما توصلت إليه أوبو في مجال تكنولوجيا التصوير بالهواتف الذكية بالمنطقة، خصوصاً مزايا تصوير البورتريه بالصور والفيديو، وجودة فيديو متفوقة تساعد المستخدمين على التقاط وحفظ أجمل ذكرياتهم مهما كانت ظروف التصوير. كما شهدت الفعالية إطلاق سوار أوبو الجديد (OPPO Band)، الجهاز الجديد الذي يأتي بحجم ساعة اليد مع شاشة 2.5D منحنية بتقنية AMOLED وقياس 1.1 إنش، ويعمل على تتبع النشاط البدني للمستخدمين ومساعدتهم على الحفاظ على نمط حياة صحي.



لطالما تميزت سلسلة رينو من أوبو بتركيزها على تقنيات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم للمستخدمين تجربة تصوير احترافية تتيح لهم التقاط أجمل اللحظات كالمصورين المحترفين. ويأتي كل من هاتف رينو5 برو 5G ورينو5 5G مع تقنية الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع خاصيتين تشتهر بهما أوبو، وهما خوارزمية الفيديو بالنمط الليلي الفائق وخاصية الفيديو بالمدى الديناميكي العالي التفاعلي، لتكون النتيجة فيديوهات رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة وحتى عند وجود إضاءة خلفية قوية. يأتي هاتف رينو5 برو 5G مع كاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا التصوير البعيد تيليفوتو بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا التصوير القريب ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى ما سبق، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع حساس سوني IMX766، تدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد لضبط كل بيكسل للحصول على أفضل تركيز أثناء التصوير.