لبنان يرد على اتهام إسرائيل لـ"حزب الله" بـ"منظومة صواريخ المقاومة"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Ali Hashisho
يذكر أن سفير لبنان في الأمم المتحدة سليم بدورة كان رد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على المندوبة الإسرائيلية، مؤكداً أن "حزب الله مكون لبناني يمثل شريحة كبيرة من الشعب، وهو جزء من المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي ويشارك في الحياة السياسيّة".
كما ردّت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول الماضي، على مداخلة المندوبة الإسرايلية، مؤكدة "حق لبنان في المقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته ممثلا بالمؤسسات الدستوريّة التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني، والتي يشكل "حزب الله" أحد حركات المقاومة جزءاً لا يتجزأ منها".