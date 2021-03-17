شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يحبط محاولة تسلل عناصر إرهابية جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقى اليوم الاربعاء، أنه أحبط محاولة تسلل عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابى جنوب العاصمة بغداد، وقالت قيادة عمليات بغداد بالجيش العراقى فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية " انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الامن وملاحقة الارهابيين، وباشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش الإرهابى".