خارجية قرغيزستان تعلن عودة العشرات من أبناء مسلحى داعش من العراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة خارجية قيرغيزستان، عودة العشرات من أطفال المسلحين من العراق، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال فى صفوف تنظيم "داعش"، وقالت وزارة الخارجية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين، أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتى بقين فى العراق"، مضيفة أن "أجهزة الدولة ستعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا لتسليمهم لذويهم".

وسجن الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في سوريا والعراق لارتباطهن بالتنظيمات الإرهابية، بما فيها "داعش" الإرهابي، فيما لقي أزواج معظمهن حتفهم في المعارك، وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجرى عملية من هذا النوع بعد كازاخستان، وأوزبكستان وطاجيكستان.

وغادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، وتنظيمات إرهابية أخرى.