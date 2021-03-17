عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبل الإطلاق الرسمي.. تسريب تصميم ومواصفات هاتف Galaxy A72

الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365

تستعد سامسونج لتقديم طرازين من الفئة المتوسطة الجديدة من سلسلة جالاكسي A، خلال الأيام المقبلة، هما جالاكسي A52 وجالاكسي A72.



في غضون ذلك، كشف مقطع فيديو (unboxing) المواصفات الأكثر دقة لهاتف Galaxy A72 4G المرتقب قبل الإعلان الرسمي عنه مع هاتف Galaxy A52 في 17 مارس 2021.

التسريب نشرته قناة UBXTech الهندية على اليوتيوب، لم يُظهر الفيديو الذي استمر حوالي 4 دقائق الجزء الخلفي منه، وانصب على الجزء الأمامي للهاتف ونظام التشغيل، حيث يتضح أن الهاتف يحتوي على ثقب منتصف الجزء العلوي من الشاشة، وستكون الكاميرا الأمامية، بنفس تصميم Galaxy A71 الحالي.

يوجد حول الشاشة حواف رفيعة، والحافة السفلية أكبر قليلا من الحواف الأخرى، على الجانب الأيمن، يوجد زر التشغيل / الإيقاف، وكذلك أزرار لزيادة وتقليل مستوى الصوت.

يعمل الطراز المزود بشبكة 4G في هاتف Galaxy A72 بمعالج Snapdragon 720G، وتكوينين محتملين للذاكرة بسعة 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 أو 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويؤكد الفيديو بعض المواصفات التي كانت قد تسربت بالفعل من قبل لهاتف Galaxy A72، عبر شاشة بحجم 6.7 بوصة بتقنية سوبر أموليد وبدقة Full HD + ومعدل تحديث 90 هرتز، في Galaxy A72 الذي يدعم شبكات 5G، يتغير المعدل إلى 120 هرتز.

مقارنة بـ Galaxy A71، سنرى زيادة في حجم البطارية، والتي تصل بسعة 5000 مللي أمبير، بنفس دعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

فيما يتعلق بالكاميرات، تحتفظ سامسونج بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، في الخلف، ومن المتوقع وجود كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتثبيت بصري للصورة (OIS)، وثلاث كاميرات أخرى بتكوينات 8 و12 و5 ميجابكسل على التوالي وفلاش ليد.

ومن بين المميزات الأخرى، نرى عودة ميزة المقاومة ضد الماء والغبار IP67.

وقد حجزت سامسونج بالفعل حدثا في 17 مارس الحالي، لتقديم الطرز الجديدة.