شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المواصلات الليبى يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبى، والمسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة، تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الرافد الأساسى والممول الرئيسى لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، التى يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وذكرت المؤسسة - فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع الشهوبى.. حيث تم مناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، أكد صنع الله أن المؤسسة وشركاتها وبعزيمة كل عاملي قطاع النفط الشرفاء لن تدخر أي جهد لأجل تقوية اقتصادها، وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة، الذين سيساهمون في بناء الدولة الليبية المزدهرة التي ينشدها جميع الليبيين.