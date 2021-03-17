عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميشيل أوباما تعلق على لقاء ميجان مع أوبرا وينفري: يدمي القلب

الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365

قالت ميشيل أوباما إن ما روته ميجان ماركل عن تعليق أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية بخصوص مدى سمرة بشرة ابنها قبل ولادته يدمي القلب.



وذكرت أنها تأمل في أن تكون تجربة ميجان درسا للعالم.

واتهم الأمير هاري وميجان ماركل أحد أفراد العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية بشأن ابنهما كما اتهما أفراد الحاشية بتجاهل طلب ميجان المساعدة عندما كانت تعاني من ميول انتحارية.

وتواجه العائلة المالكة أكبر أزماتها منذ وفاة الأميرة ديانا والدة هاري عام 1997 بسبب مقابلة ميجان وزوجها مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.

وقالت السيدة الأولى الأمريكية السابقة لقناة (إن.بي.سي نيوز) ردا على سؤال عما روته ميجان عن التعليق على لون بشرة ابنها: "أشعر أنه أمر يدمي القلب، كانت تشعر وكأنها بين أسرتها (لكن) أسرتها لم تفكر فيها بهذه الطريقة".

وأضافت: "كما قُلت من قبل إن العرق ليس معضلة جديدة في عالم الملونين، لذلك ليس من المفاجئ تماما أن تسمع ما شعرت به وتراها تعبر عنه".

وتابعت: "أعتقد وما آمل فيه وما أفكر فيه هو أن هذه أسرة واحدة في المقام الأول. أدعو لهم بالمغفرة والتعافي حتى يتخذوا من هذا الأمر درسا لنا جميعا".

وقالت الملكة إليزابيث إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها هاري وزوجته ووعدت بأن تتناول في إطار من الخصوصية ما كشفت عنه ميجان من تصريحات عنصرية عن ابنهما.

ونفى وليام، شقيق هاري الأكبر، أن تكون العائلة المالكة البريطانية عنصرية.