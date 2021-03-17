شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم على طريق الملك عبدالله بسبب الانشغال بالجوال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرا مثبتة في إحدى السيارات، وثق وقوع تصادم بين مركبتين بسبب انشغال السائق بالجوال وعدم التركيز في مسار الطريق.
المقطع المتداول، نشره حساب “داش كام السعودية” عبر “تويتر”، وأظهر فقدان قائد مركبة سوداء اللون السيطرة عليها نتيجة لانشغاله بالجوال عن القيادة واصطدامه بالرصيف وفقدانه السيطرة على المركبة.
وتسبب ذلك في تغيير مسار المركبة، لتصطدم بمركبة بيضاء دون وقوع إصابات ولله الحمد.
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